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18:00   20 Декабря 2019
Россия

Журналисты «Новой газеты» опубликовали фейк о стрельбе на Лубянке в Москве

Журналисты «Новой газеты» опубликовали фейк о стрельбе на Лубянке в Москве

«Новая газета», ссылаясь на сомнительные источники, опубликовала искаженные данные о стрельбе на Лубянке в Москве. Издание сообщало о трех несуществующих взрывах, троих нападавших, а также о насильственном удержании людей и второй волне стрельбы.

19 декабря на Большой Лубянке прозвучали выстрелы у здания УФСБ России по Москве и Московской области около 18:05.СК РФ подтвердил, что прибывшие правоохранительные органы ликвидировали нападавшего, один сотрудник ФСБ погиб, пять человек были ранены.

Журналисты «Новой газеты», описывая произошедшее, сослались на неназванную очевидицу из неназванного кафе на Кузнецком мосту. Очевидица якобы утверждает, что около 18:00 началась перестрелка, но людей в целях безопасности не эвакуировали. Более того, в своей статье «Новая газета», опираясь на видео непроверенного источника из Instagram сообщила о нескольких взрывах.

«Новая газета» опубликовала искаженную информацию о стрельбе в Лубянке и напугала людей

Издание RT со ссылкой на Росгвардию подтвердило, что эвакуацию людей все же провели, причем успешно. Информацию о взрывах и насильственном удержании гражданских в силовых структурах не подтвердили.

«Новая газета» в своем репортаже опиралась на непроверенные источники, из-за чего создала фейк и посеяла тем самым панику среди горожан.

Как сообщает ФАН, ранее издание уже публиковало непроверенные материалы. Например, «Новая газета» писала о «десятитысячном митинге» в городе Котлас, где население составляет 60 тысяч человек. Сообщение опровергли простым подсчетом участвующих в акции.  

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Автор: Алина Бранцевич
#стрельба #новая газета #фейковые новости #лубянка

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