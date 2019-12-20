Устроивший стрельбу на Лубянке мужчина имел проблемы со здоровьем

Евгений Манюров, который предположительно устроил стрельбу у здания ФСБ в центре столицы, не проходил службу в армии из-за ряда заболеваний. Об этом сообщает в пятницу, 20 декабря, Федеральное агентство новостей, ссылаясь на источник.

По словам собеседника ФАН, мужчина был ограниченно годным в свзяи с болезнью позвоночника, которая привела к незначительному нарушению функций. Источник отметил, что у Манюрова не было проблем с прохождением медосмотра у психиатра.

«Сегодня с пяти утра в военкомате Подольска проводили изъятие всех документов по Манюрову. С упором прохождения медкомиссий, в том числе психиатрических», — добавил источник агентства.

Ранее 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров открыл стрельбу в районе 12 дома по улице Большая Лубянка, которая находится в центре Москвы. В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ, пострадали еще пятеро человек. Среди раненых оказался один гражданский. СК возбудил уголовное дело.