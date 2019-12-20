Саммит ЕАЭС стартовал в Президентской библиотеке имени Ельцина

Резиденты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собрались в петербургской Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина. Среди них президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко.

Так, в Конституционном зале заседают представители России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. В этом году союз отмечает пять лет со дня основания.

Как сообщали в пресс-службе российского главы, участники саммита рассмотрят вопросы по работе ЕАЭС, разработают задачи по углублению сотрудничества, а также по эффективному функционированию единого рынка. Кроме этого, будут подведены итоги четырехлетней работы объединения.

Более того, резидентов ожидает согласование состава Коллегии ЕАЭС и ее председателя, ведь с наступлением 2020 года председательство перейдет от Армении к Белоруссии. Их работа начнется уже 1 февраля.