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 ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными

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В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

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 Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов

Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов
15:23   20 Декабря 2019
Россия

Саммит ЕАЭС стартовал в Президентской библиотеке имени Ельцина

Саммит ЕАЭС стартовал в Президентской библиотеке имени Ельцина

Резиденты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) собрались в петербургской Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина. Среди них президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко.

Так, в Конституционном зале заседают представители России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. В этом году союз отмечает пять лет со дня основания.

Саммит ЕАЭС стартовал в Президентской библиотеке имени Ельцина

Как сообщали в пресс-службе российского главы, участники саммита рассмотрят вопросы по работе ЕАЭС, разработают задачи по углублению сотрудничества, а также по эффективному функционированию единого рынка. Кроме этого, будут подведены итоги четырехлетней работы объединения.

Более того, резидентов ожидает согласование состава Коллегии ЕАЭС и ее председателя, ведь с наступлением 2020 года председательство перейдет от Армении к Белоруссии. Их работа начнется уже 1 февраля.

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Автор: Анна Манц
#путин #петербург #саммит #лукашенко #еаэс

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