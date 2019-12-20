Владимиру Познеру вручили ТЭФИ «За мужество и профессионализм»

В честь 25-летия Академии российского телевидения (АРТ) основатель и первый президент академии Владимир Познер получил статуэтку ТЭФИ «За мужество и профессионализм». Награда стала уже 11-й в его коллекции статуэток ТЭФИ.

«Владимир Владимирович, вы получаете сегодня эту статуэтку в честь нашего юбилея. Вы продолжаете оставаться и профессиональным, и нравственным камертоном для нашего сообщества», — заявил президент академии Александр Акопов на церемонии вручения статуэтки в ТАСС.

Акопов передал Познеру «Орфея» работы скульптора Эрнста Неизвестного. По словам президента академии, легендарный журналист ведет себя в эфире ровно так же, как и в жизни. Рядом с Познером необходимо всегда обдумывать то, что ты говоришь и «стараться быть чуть больше, чем ты есть на самом деле».

«Я не хочу сказать ничего печального, хотя есть что сказать <…> Я хочу сказать о тех вещах, которые меня очень радуют. Это постоянство такого дела как «ТЭФИ-Регион», которое по-настоящему работает, которое вызывает гигантскую радость, победители премии по-прежнему остаются мерилом профессионального мастерства», — подчеркнул Познер в ответном слове.

Владимир Познер сравнило себя с Мухаммедом Али, только в журналистике, и заявил, что пока уходить из профессии он не собирается.

«Я никуда не ушел, я еще продолжаю. Меня надо победить, сам я не уйду», — улыбнулся Познер.

ТЭФИ является главным проектом Академии российского телевидения. Журналист Владимир Познер был первым президентом АРТ с 1994 по 2008 год. Он остается членом академии и по сей день.