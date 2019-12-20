Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

Абсолютно все игорные заведения и лотереи на Украине должны закрыться в пятницу к 16:00 по местному времени, 17:00 по московскому, заявил глава украинского министерства внутренних дел Арсен Аваков на селекторном совещании 20 декабря.

Он сослался на постановление правительства страны, которое, по его утверждениям, опубликовано и вступило в силу. Как он утверждает, документ отменяет приказ Минфина в области деятельности распространителей лотерей.

«Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря… прекратить функционирование игорных заведений», — заявил министр.

«Вимагаю від Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови КМУ припинити функціонування гральних закладів», — сказав Аваковhttps://t.co/hGRKzY3PaR — Громадське радіо (@HromadskeRadio) December 20, 2019

Аваков также уточнил, что Национальная полиция и Фискальная служба должны обеспечить принятие соответствующих мер. В будущем данную область будет регулировать специальный закон. Как указал глава ведомства, Верховная Рада уже рассматривает его, принятие состоится в скором времени.