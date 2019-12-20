Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
ФБК светит миллионный штраф за нарушение закона об иноагенте проектами «РосЯма» и «РосЖКХ»

ФБК светит миллионный штраф за нарушение закона об иноагенте проектами «РосЯма» и «РосЖКХ»

 ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными

ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными
Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

 Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве

Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве
В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

 Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов

Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов
ФБК светит миллионный штраф за нарушение закона об иноагенте проектами «РосЯма» и «РосЖКХ»

ФБК светит миллионный штраф за нарушение закона об иноагенте проектами «РосЯма» и «РосЖКХ»

 ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными

ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными
Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

 Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве

Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве
В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

 Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов

Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов
15:16   20 Декабря 2019
Политика

Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

Абсолютно все игорные заведения и лотереи на Украине должны закрыться в пятницу к 16:00 по местному времени, 17:00 по московскому, заявил глава украинского министерства внутренних дел Арсен Аваков на селекторном совещании 20 декабря.

Он сослался на постановление правительства страны, которое, по его утверждениям, опубликовано и вступило в силу. Как он утверждает, документ отменяет приказ Минфина в области деятельности распространителей лотерей.

«Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря… прекратить функционирование игорных заведений», — заявил министр.

Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

Аваков также уточнил, что Национальная полиция и Фискальная служба должны обеспечить принятие соответствующих мер. В будущем данную область будет регулировать специальный закон. Как указал глава ведомства, Верховная Рада уже рассматривает его, принятие состоится в скором времени.

Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#украина #мвд #аваков #лотерея #игорный бизнес

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...