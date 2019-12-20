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 Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов

Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов
ФБК светит миллионный штраф за нарушение закона об иноагенте проектами «РосЯма» и «РосЖКХ»

ФБК светит миллионный штраф за нарушение закона об иноагенте проектами «РосЯма» и «РосЖКХ»

 ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными

ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными
Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

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В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

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 Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов

Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов
15:31   20 Декабря 2019
Весь мир

Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов

Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии одобрило частичное послабление экспортных ограничений в отношении Южной Кореи, вернув фоторезисты в число объектов ускоренного экспорта​​​. Сеул назвал случившееся частичным прогрессом, но не решением проблемы. Об этом агентству Ренхап сообщил представитель президентской администрации РК.

По его словам, инициативный шаг японского правительства можно рассматривать как определенный прогресс, но действие Токио не удовлетворяет условия полного решения проблемы экспортных ограничений. Ранее южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин заявил, что встретится с японским премьер-министром Синдзо Абэ 24 декабря в Китае.

Токио в июле ограничил экспорт в Сеул трех материалов, которые необходимы для производства электроники. В августе Япония исключила Южную Корею из списка стран, которым предоставляли режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле. По версии японской стороны, из Южной Кореи товары двойного назначения попадали в Северную Корею.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #япония #экспорт #южная корея

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