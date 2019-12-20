Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии одобрило частичное послабление экспортных ограничений в отношении Южной Кореи, вернув фоторезисты в число объектов ускоренного экспорта​​​. Сеул назвал случившееся частичным прогрессом, но не решением проблемы. Об этом агентству Ренхап сообщил представитель президентской администрации РК.

По его словам, инициативный шаг японского правительства можно рассматривать как определенный прогресс, но действие Токио не удовлетворяет условия полного решения проблемы экспортных ограничений. Ранее южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин заявил, что встретится с японским премьер-министром Синдзо Абэ 24 декабря в Китае.