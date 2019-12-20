Аксенов рассказал о Крыме, который и не снился Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что республика за пять с половиной лет обогнала Украину на полвека в области регионального строительства.

«Мы рады гостям со всего мира, включая и украинцев. Пожалуйста, пусть приезжают, смотрят. В Крыму в этом году было больше миллиона туристов с Украины. У них глаза на лоб вылазят. Украине такое региональное строительство, как у нас, и не снилось. Мы за эти пять с половиной лет обогнали их на полвека», — сказал Аксёнов «Парламентской газете».

По словам Аксенова, Крым намерен ежегодно принимать у себя около десяти миллионов человек, однако для этого потребуется серьезно поработать на инфраструктурой туризма.

В этом году Крым посетили более семи миллионов туристов.

Ранее глава Крыма заявил, что Россия и Украина все еще могут наладить отношения, так как несмотря на напряженные отношения между странами, украинцы продолжают отдыхать в Крыму. Ежегодно полуостров, вернувшийся в Россию в 2014-м, посещает миллион граждан Украины.

Крымский полуостров вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где 96 процентов жителей Крыма и более 95 процентов жителей Севастополя проголосовали за присоединение к России. Украинская сторона все еще считаем Крым своей территорией, однако президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».