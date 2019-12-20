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14:58   20 Декабря 2019
Россия

Незаконную деятельность подпольного производства сигарет пресекли в Калининграде

Незаконную деятельность подпольного производства сигарет пресекли в Калининграде

Сотрудники правоохранительных органов пресекли совместную деятельность нескольких жителей Калининграда по незаконному производству сигарет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Несколько жителей Калининграда арендовали склад, на котором занимались незаконным производством немаркированной табачной продукции марки «Rominta». Изготовленную продукцию они собирались продавать на территории области.

«В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий незаконная деятельность данных лиц пресечена, в ходе произведенного осмотра складского помещения изъято более 50 тысяч пачек немаркированной табачной продукции, стоимостью не менее 2 миллионов рублей», — сообщают в пресс-службе.

В отношении лиц, организовавших подпольное производство, заведено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ — производство, хранение в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. В соответствии со статьей, максимальное наказание за данное преступление – до шести лет лишения свободы.

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Автор: Роман Самойлов
#калининград #табак

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