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14:59   20 Декабря 2019
Россия

Правительство выделит 28 миллионов рублей на капремонт детдома в Тулуне

Правительство выделит 28 миллионов рублей на капремонт детдома в Тулуне

Правительство выделит 28,2 миллиона рублей на капитальный ремонт детского дома в иркутском городе Тулун, который пострадал от летнего паводка. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева обнародовали на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, кабмин из резервного фонда выделит министерству труда и социальной защиты более 28 миллионов рубле для предоставления бюджету Иркутской области иного межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходного обязательства, связанного с проведением капитального ремонта в «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Правительство выделит деньги на восстановление здания после летнего наводнения, а также на улучшение условий проживания там детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

Иркутскую область затопило в конце июня. Погибли 26 человек. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

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Автор: Анатолий Кубарев
#правительство #детдом #капремонт #тулун

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