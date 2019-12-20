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 ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными

ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными
Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

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15:12   20 Декабря 2019
Политика

Петербургского электрика перепутали с убитым на Лубянке стрелком

Петербургского электрика перепутали с убитым на Лубянке стрелком

Жителя Санкт-Петербурга Олега Кучеренко перепутали с преступником, который расстрелял здание ФСБ на Лубянке в Москве. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает Gazeta.SPB. 

Электрик, проживающий в Петербурге, в ночь на 20 декабря столкнулся с повышенным вниманием пользователей Сети и СМИ. Оказалось, что журналисты перепутали 39-летнего Кучеренко с убитым московским стрелком Евгением Манюровым, который проживал в Подольске. 

Петербуржец абсолютно не ожидал подобного интереса к своей персоне и добавил, что вообще не похож на убитого нападавшего. Все, что их объединяет, — это возраст и телосложение, подчеркнул он. 

Вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу в районе 12 дома по улице Большая Лубянка, которая находится в центре Москвы. Им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ, пострадали еще пятеро человек. Среди раненых оказался один гражданский. СК возбудил уголовное дело.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петербург #политика #общество

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