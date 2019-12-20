Петербургского электрика перепутали с убитым на Лубянке стрелком

Жителя Санкт-Петербурга Олега Кучеренко перепутали с преступником, который расстрелял здание ФСБ на Лубянке в Москве. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает Gazeta.SPB.

Электрик, проживающий в Петербурге, в ночь на 20 декабря столкнулся с повышенным вниманием пользователей Сети и СМИ. Оказалось, что журналисты перепутали 39-летнего Кучеренко с убитым московским стрелком Евгением Манюровым, который проживал в Подольске.

Петербуржец абсолютно не ожидал подобного интереса к своей персоне и добавил, что вообще не похож на убитого нападавшего. Все, что их объединяет, — это возраст и телосложение, подчеркнул он.

Вечером 19 декабря неизвестный открыл стрельбу в районе 12 дома по улице Большая Лубянка, которая находится в центре Москвы. Им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ, пострадали еще пятеро человек. Среди раненых оказался один гражданский. СК возбудил уголовное дело.