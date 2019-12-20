В Госдуме оценили идею о совместимой с российской платежной системе ДНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР разрабатывается платежная система, которая будет совместима с российскими платежными инструментами.

Пушилин объяснил это необходимостью создания благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций. А именно – это создание свободной зоны с полным освобождением от налогов и таможенных пошлин, простых и прозрачных правил корпоративной отчетности и управления, абсолютную конфиденциальность данных о владельцах бизнеса.

Более того, необходимо снизить административное давление на предприятия и снять существующие бюрократические барьеры.

«Республика нуждается в создании альтернативной платежной системы, обладающей высокой степенью политической независимости и совместимости с российскими платежными инструментами. На данный момент разработка такого продукта практически завершена, его апробация – дело ближайшего времени», — добавил Пушилин.

Член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев в разговоре с «Политикой Сегодня» не увидел никакого политического подтекста в создании платежной системы ДНР.

«Это нормальный технологический процесс. И вообще хорошо, когда любая платежная система совместима с платежными системами других государств. Так удобно», — отметил депутат.

Другой вопрос – почему ДНР не захотели присоединиться к российской платежной системе МИР?

«Это самостоятельная территория все-таки. Это их решение. Мы же не можем навязать им присоединиться к нашей платежной системе. Они же не находятся под нашим управлением», — полагает парламентарий.

Российская платежная система МИР была создана в 2015 году. По объему платежей МИР занимает около 17,5 % российского рынка всех платежных систем. Ее работа независима от иностранных платежных инструментов.