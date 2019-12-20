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19:01   20 Декабря 2019
Россия

Закон о домашнем насилии внесут в Думу до конца января 2020 года

Закон о домашнем насилии внесут в Думу до конца января 2020 года

Законопроект о профилактике домашнего насилия внесут в Госдуму до конца января 2020 года. Об этом заявила одна из авторов документа, зампред Комитета палаты по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

«До Нового года точно не внесём. До конца января обязаны. Работа продолжается», — сказала Пушкина.

Депутат подчеркнула, что текст документа продолжают обсуждать в Совфеде и Госдуме.

29 ноября на сайте Совета Федерации была опубликована последняя версия законопроекта. Эксперты раскритиковали документ, заявив, что его положения не были согласованы с рабочей группой, принимавшей участие в его разработке.

На большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин признался, что у него смешанное отношение к законопроекту. Документ он пока не читал, но считает, что его нужно обсуждать в обществе, всесторонне изучать, чтобы спрогнозировать результаты его принятия.

РПЦ выступила против законопроекта, так как по ее мнению такой закон приведет к «бракоразводным войнам».

Согласно опросу ВЦИОМ, более 70 процентов россиян поддерживают принятие законопроекта. По словам Пушкиной, в Совфеде очень серьезно относятся к заявлениям граждан.

Законопроект призван оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Пострадавшие от семейно-бытового насилия смогут обращаться в полицию с заявлением, а также получить помощь в органах соцзащиты, кризисных центрах, центрах психологической помощи или медицинских учреждениях.

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Автор: Алина Бранцевич
#пушкина #насилие в семье

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