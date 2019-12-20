Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
ФБК светит миллионный штраф за нарушение закона об иноагенте проектами «РосЯма» и «РосЖКХ»

ФБК светит миллионный штраф за нарушение закона об иноагенте проектами «РосЯма» и «РосЖКХ»

 ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными

ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными
Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

 Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве

Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве
В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

 Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов

Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов
ФБК светит миллионный штраф за нарушение закона об иноагенте проектами «РосЯма» и «РосЖКХ»

ФБК светит миллионный штраф за нарушение закона об иноагенте проектами «РосЯма» и «РосЖКХ»

 ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными

ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными
Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

 Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве

Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве
В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

 Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов

Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов
14:42   20 Декабря 2019
Россия

Для расследования ЧП на Лубянке приняты все меры, заверил Бастрыкин

Для расследования ЧП на Лубянке приняты все меры, заверил Бастрыкин

Для расследования ЧП со стрельбой у здания ФСБ в Москве будут приняты все возможные меры, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает РИА Новости.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Бастрыкин обратился по случаю празднования Дня работников органов безопасности.

«Они стоят на страже безопасности национальных интересов РФ, защищая ее территориальную целостность, граждан и конституционный строй. На сотрудников органов государственной безопасности возложена ответственная задача — противостоять сложным и опасным вызовам нашего времени», — написал председатель Следственного комитета.

Бастрыкин отметил, что ради безопасности граждан России, сотрудники органов рискуют жизнью и отдают все силы. Такая работа требует высоких моральных качеств, смелости и верности своему долгу.

«Выражаю самые глубокие соболезнования родным погибшего сотрудника Федеральной службы безопасности. Заверяю, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины и обстоятельства произошедшего», — подчеркнул он.

Ранее в четверг, 19 декабря, неизвестный мужчина открыл стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы. По данным РИА Новости преступника нейтрализовали, один сотрудник ФСБ погиб. Мужчина действовал в одиночку.     

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#москва #бастрыкин #лубянка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...