Для расследования ЧП на Лубянке приняты все меры, заверил Бастрыкин

Для расследования ЧП со стрельбой у здания ФСБ в Москве будут приняты все возможные меры, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает РИА Новости.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Бастрыкин обратился по случаю празднования Дня работников органов безопасности.

«Они стоят на страже безопасности национальных интересов РФ, защищая ее территориальную целостность, граждан и конституционный строй. На сотрудников органов государственной безопасности возложена ответственная задача — противостоять сложным и опасным вызовам нашего времени», — написал председатель Следственного комитета.

Бастрыкин отметил, что ради безопасности граждан России, сотрудники органов рискуют жизнью и отдают все силы. Такая работа требует высоких моральных качеств, смелости и верности своему долгу.

«Выражаю самые глубокие соболезнования родным погибшего сотрудника Федеральной службы безопасности. Заверяю, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины и обстоятельства произошедшего», — подчеркнул он.

Ранее в четверг, 19 декабря, неизвестный мужчина открыл стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы. По данным РИА Новости преступника нейтрализовали, один сотрудник ФСБ погиб. Мужчина действовал в одиночку.