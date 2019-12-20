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14:42   20 Декабря 2019
Россия

Телеведущий НТВ назвал цирком поведение журналистов перед Путиным

Телеведущий НТВ назвал цирком поведение журналистов перед Путиным

Журналист телеканала НТВ Андрей Норкин раскритиковал поведение работников СМИ на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в эфире программы «Место встречи». Видеозапись выпуска была опубликована в четверг на YouTube.

«Там всю пресс-конференцию показывали табличку, ее женщина держала, написано было: "Дайте яду". Это что, СМИ такое — "Дайте яду"? Что за позорище!» — подчеркнул Норкин.

Он назвал поведение журналистов «цирком, а не привлечением внимания». Норкин отметил, что пресс-конференция в 2019 году прошла лучше, чем в прошлом, однако все впечатление испортили только работники СМИ.

Телеведущий отметил, что многие вместо того, чтобы задавать вопросы, обращались к главе государства с просьбами о помощи, хотя формат пресс-конференции этого не подразумевает. 

Большая пресс-конференция президента РФ прошла днем 19 декабря в Москве, став 15-ой по счету. Подобный формат был опробован Путиным в 2001 году. В текущем году на пресс-конференцию было аккредитовано рекордное количество журналистов — 1702 человека.

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Автор: Софья Белоцерковская
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