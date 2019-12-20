Памятник легендарному разведчику-нелегалу Вартаняну установят в новой Москве

Памятник установят в новой Москве, недалеко от штаб-квартиры СВР и рядом с дачей, где жили супруги Вартанян. Об этом РИА Новости рассказал автор монумента, скульптор Александр Головачев. По его словам, легендарного отечественного разведчика-нелегала изобразил в знаменитой позе — заложив руки за спину и чуть наклонившись вперед.

«И основная деталь — интеллектуальная улыбка, это особое психологическое состояние», — отметил Головачев.

Сходу не скажешь, что это разведчик, скорее ученый, профессор, продолжил скульптор. Для работы над памятником понадобилась дополнительная информация, поэтому здесь очень помогла Служба внешней разведки. Памятник понравился всем, кто знал Геворка Андреевича, и не пришлось ничего подправлять.

«Очень тронута была жена и соратница Геворка Андреевича, Гоар Левоновна Вартанян, которой, к несчастью, недавно не стало», — добавил Головачев.