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 ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными

ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными
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14:41   20 Декабря 2019
Россия

В Госдуме предложили Роскомнадзору провести перепись всех сим-карт в РФ

В Госдуме предложили Роскомнадзору провести перепись всех сим-карт в РФ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил Роскомнадзору провести перепись всех сим-карт в России, чтобы бороться с серым рынком. Об этом сообщает РБК.

Депутат считает, что серые сим-карты вызывают серьезные опасения, так как некоторые люди могут даже не знать, что на них оформлена сим-карта.

«Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде», — отметил Чернышов.

Чернышов предложил организовать федеральную платформу-агрегатор, на которой будут зафиксированы все сим-карты каждого россиянина. Помимо борьбы с мошенниками, отслеживание сим-карт поможет выявить недействительные номера. По мнению Чернышова, серый рынок в РФ продолжает набирать обороты, несмотря на уже принятые меры, поэтому депутат призвал усилить меры противодействия злоумышленникам.

Согласно данным Роскомнадзора, на ноябрь этого года в стране более 54 тысяч серых сим-карт изъяли в России. В прошлом году этот показатель был больше 77 тысяч. В основном нарушения были связаны с продажей сим-карт без заключения договора и предъявления покупателем удостоверения личности.

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Автор: Алина Бранцевич
#роскомнадзор #сим-карты #чернышов #серый рынок

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