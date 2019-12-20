В РПЦ ответили на вопрос о поминовении умерших некрещеных младенцев

Патриарх всея Руси Кирилл заявил, что церковь не может совершать поминовение умерших некрещеных младенцев за Божественной литургией, на панихидах и других поминальных службах. Об этом стало известно в пятницу, 20 декабря.

Один из участников Епархиального собрания Москвы напомнил, что ранее был введен в практику чин отпевания некрещеных младенцев. Он уточнил у патриарха, действительно ли одобренный чин дает право поминовения умерших без крещения младенцев на заупокойных службах и за Божественной литургией.

Патриарх Кирилл подчеркнул, сам вопрос задан с ошибкой, потому что нет никакого «чина отпевания некрещеных младенцев».

«В прошлом году Священным Синодом было благословлено к употреблению "Последование о усопших младенцех, не приемших благодати святаго Крещения"», — ответил предстоятель.

Он объяснил, что учение церкви не дает ответа на вопрос о том, что уготовано богом для младенцев, которые умерли без крещения, подчеркнув, что одобренный чин не позволяет проводить поминовение младенцев за Божественной литургией, на панихидах и заупокойных литиях.