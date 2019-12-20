Папа Франциск призвал закрыть все лагеря для мигрантов из Ливии

Папа Римский Франциск встретился в пятницу с группой беженцев, привезенных Ватиканом в Италию из расположенного на острове Лесбос транзитного лагеря.

Об этом в пятницу сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как заявил понтифик, необходимо приложить все силы к тому, чтобы лагеря, в которых содержаться беженцы из Ливии, были закрыты, так как в них процветают рабство и насилие. При этом Папа подчеркнул, что все люди, которых в настоящее время удерживают в данных лагерях, необходимо освободить.

«Как мы можем не обращать внимания на крик стольких братьев и сестер, которые предпочитают столкнуться с бурным морем, а не медленно умирать в ливийских лагерях — местах пыток и позорного рабства? – заявил Папа Франциск. — Мы обязаны освободить всех из лагерей в Ливии и прилагать для этого все возможные усилия».

Двое граждан России – приглашенные сотрудники ФЗНЦ (Фонда защиты национальных ценностей) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан, которые были захвачены терористами в Триполи весной 2019 года, до сих пор находятся в неофициальной тюрьме «Митига».

оссияне проводили в ливийской столице социологические исследования, результаты которых, как позже выяснилось, не устроили тех, кто оккупировал Триполи. Социологов бросили в тюрьму, после чего на протяжении пяти месяцев не пускали к ним адвоката.