Новый павильон и киноконцертный зал планирует построить «Мосфильм» к 2022 году

Строительство нового павильона и киноконцертного зала на территории «Мосфильма» планируют завершить к 2022 году. Об этом сообщил глава киноконцерна Карен Шахназаров. По его словам, в четверг, 19 декабря, «Мосфильм» получили разрешение на строительство.

«Мы рассчитываем, что к 2022 году проект будет полностью закончен», — добавил Шахназаров. Запланировали построить киноконцертный комплекс премиум-класса с четырьмя кинозалами и 17-й павильон без привлечения государственных бюджетных денег. «Мосфильм» – ведущее предприятие киноиндустрии РФ. В 2019 году студия отметила 95-летие.