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 ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными

ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными
Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

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14:11   20 Декабря 2019
Россия

Новый павильон и киноконцертный зал планирует построить «Мосфильм» к 2022 году

Новый павильон и киноконцертный зал планирует построить «Мосфильм» к 2022 году

Строительство нового павильона и киноконцертного зала на территории «Мосфильма» планируют завершить к 2022 году. Об этом сообщил глава киноконцерна Карен Шахназаров. По его словам, в четверг, 19 декабря, «Мосфильм» получили разрешение на строительство.

«Мы рассчитываем, что к 2022 году проект будет полностью закончен», — добавил Шахназаров.

Запланировали построить киноконцертный комплекс премиум-класса с четырьмя кинозалами и 17-й павильон без привлечения государственных бюджетных денег. «Мосфильм» – ведущее предприятие киноиндустрии РФ. В 2019 году студия отметила 95-летие.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #кино #павильон #мосфильм

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