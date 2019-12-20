Семь судов эвакуируют в Петербурге из-за угрозы «минирования»

Правоохранители эвакуируют в пятницу семь районных судов в Петербурге. После сообщений о якобы заложенных там взрывных устройствах.

Об этом в пятницу сообщает объединенная пресс-служба Северной столицы.

«В семи районных судах города идет эвакуация», - говорится в сообщении.

О результатах проверки в зданиях судов информации к настоящему моменту не поступало.

Ранее в результате волны ложных сообщений о «минировании», которая не утихает в Москве и Петербурге уже три недели, были проверены районные суды, станции метро и множество социальных объектов. Ни в одном из случаев угрозы выявлено не было, все сообщения о «минировании» оказались ложными.