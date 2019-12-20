Продажу снюсов запретили на Ставрополье

Дума Ставропольского края на очередном заседании приняла закон о запрете продажи никотиносодержащих смесей, потребляемых отличным от курения табака способом. Закон касается жителей любого возраста и вступит в силу с 30 декабря 2019 года. Об этом сообщил в ходе заседания депутат думы Юрий Гонтарь.

«Оперативно в течение трех дней рассмотрен этот законопроект, <…> вступит в силу <…> 30 декабря 2019 года. С этого дня начнем бескомпромиссную борьбу с этим злом», — заявил Гонтарь.

Снюс – это вид бездымного табака, представляет собой измельченную увлажненную специальными растворами табачную смесь, которую помещают между верхней губой и десной на длительное время. С 2015 года этот вид табака запрещен на территории РФ, однако, сейчас все большее распространение получают подобные пастилки без содержания табака, но пропитанные никотином. Оборот подобных смесей никак не регулируется федеральным законодательством, популярность снюсов среди подростков и даже детей набирает обороты.

«Опасность никотиносодержащей продукции заключается также в том, что представляющий опасность для здоровья человека никотин содержится в ней в большом количестве. Так, например, в одном пакетике снюса никотина содержится в десятки раз больше, чем в одной сигарете, и его употребление в неограниченном количестве может привести к летальному исходу», — говорится в пояснительном документе на сайте краевого департамента.

Инициатором борьбы с новым видом никотиносодержащих смесей стал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. На своей странице в социальной сети Instagram он попросил пользователей присылать ему местонахождение торговых точек, где можно найти подобные вещества.