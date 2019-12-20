Президент России Владимир Путин отметил, что несмотря на большие успехи в совместной работе России и Белоруссии, многие пункты за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве выполнить так и не удалось.

«Восьмого декабря мы отметили 20-летие подписания Союзного договора и несмотря на то, что многое – и мы с вами это констатировали – не сделано в рамках этого договора, но все-таки и результаты работы в рамках этого документа тоже значительные», — сказал президент РФ в ходе встречи в пятницу в Петербурге с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Лукашенко согласился с Путиным, и заметил, что несмотря на многие невыполненные пункты в соглашении, страны все еще остаются братскими государствами, что является заслугой Союзного договора.

«Но вы правильно сказали, нам есть еще над чем работать», – сказал белорусский президент.

20 декабря Лукашенко прибыл в Петербург для участия в заседании высшего Евразийского экономического совета. Перед заседанием главы России и Белоруссии провели двустороннюю встречу в президентской библиотеке имени Ельцина.

После распада Советского Союза в 1991 году и создания СНГ в 1992 году Россия и Белоруссия начали активную политику на сближение. В 1996 году главы стран подписали соглашение о союзном государстве. 2 апреля отмечается день единения народов России и Белоруссии.