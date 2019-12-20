Малькевич приравнял к пособникам террористов тех, кто злорадствовал после ЧП на Лубянке

Член Общественной палаты РФ, руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич приравнял к информационным пособникам террористов те СМИ и Telegram-каналы, авторы которых злорадствовали после трагедии на Лубянке, произошедшей накануне.

Вечером в четверг, 19 декабря, преступник-одиночка открыл стрельбу возле здания ФСБ в центре российской столицы. Погиб один сотрудник ведомства, ранены пятеро, среди которых один — гражданский. Стрелка удалось ликвидировать, его личность устанавливают.

Глава ФЗНЦ уверен, что ироничная реакция некоторых пользователей соцсетей и участников оппозиционных кругов на тему случившегося в центре столицы омерзительна и похожа на спланированную провокацию и вызов окружающим. Малькевич говорит, что стрелок вел себя цинично и злонамеренно открыл огонь, создавая опасность как для силовиков, так и для обычных людей.

По мнению руководителя Фонда, случившееся вскрыло ряд проблем, в частности, неготовность российского общества и СМИ противостоять фейковой непроверенной информации. Речь о том, что ряд СМИ и Telegram-каналов запустили фейк, якобы у здания ФСБ находится не один стрелок, а целых три. Ряд авторов также придумал, что боевики захватили приемную ФСБ. Малькевич говорит, что попавшую в соцсети информацию никто не удосужился проверить, а СМИ налетели на эти данные и стали распространять с огромной скоростью. Глава ФЗНЦ возмущен, что эти непроверенная информация могла вызвать панику среди населения, если бы власти оперативно не опубликовали правдивую информацию.

В своем сообщении Александр Малькевич указывает на то, что в России возникла необходимость подписания хартии между владельцами крупнейших сеток, так как их используют в качестве источников информации. Общественник призвал не ловить хайп на трагедии, а проверять факты на подлинность и сотрудничать друг с другом, а не пытаться выдать «сенсацию» первыми, чтобы не оказаться в глупой ситуации.

«Нужно помогать людям, не смакуя несуществующие подробности трагедии, а предупреждая о необходимости покинуть те или иные опасные зоны», — пишет глава ФЗНЦ.

По мнению Малькевича, сейчас самое время, чтобы говорить о саморегулировании Telegram-каналов. Он подчеркивает, что отдельные источники и комментаторы глумились над жертвами, неудачно острили и оставляли язвительные и откровенно хамские комментарии. Общественник говорит, что трагедия на Лубянке — это общая беда и забота, так как террористы-одиночки есть везде, с ними сложно бороться.

«Когда в Лондоне террорист с ножом напал на людей, там не ликовали, например, противники Бориса Джонсона в соцсетях, а всем миром пытались спасти людей. Простые граждане участвовали в задержании подонка», — напомнил Малькевич.

Глава ФЗНЦ рассказал, что его ужаснуло, как некоторые Telegram-каналы пытались упражняться в остроумии на тему того, к какому именно ведомству относился погибший правоохранитель, который помогал людям покинуть опасную зону, где находился стрелявший преступник. Малькевич вспоминает, как недавно выступал в Турции на конференции по противодействию экстремизму и терроризму, где местные были шокированы тем, что в их стране, в отличие от России, недопустимо глумиться над силовиками и армией, так как это преследуется по закону и приравнивается к пособничеству террористам.

Малькевич выступает с предложением создать меморандум для Telegram-каналов, чтобы авторы знали, как действовать в подобных критических ситуациях и не наносить вред безопасности читателей. Общественник предложил авторам публиковать официальную информацию от силовиков, сообщать о технике безопасности, призывать водителей пропускать автомобили скорой помощи и спецслужб. Глава ФЗНЦ выразил уверенность, что тогда неизвестные Telegram-каналы не будут ловить хайп и гнаться за вниманием читателей, придумывая очередной фейк.

«Многие блогеры могут не любить власть вообще и за что-то ее критиковать. Но когда происходит беда, то глумиться, паясничать, издеваться или ликовать — на это способно только какое-то человеческое отребье», — передает слова Александра Малькевича «НьюИнформ».

По мнению общественника, на помощь могут прийти те блогеры, которые будут публиковать правду для своих подписчиков, таким образом предупредив об опасности нахождения в том или ином месте, где происходит ЧП.

Малькевич также привел в пример европейские страны, где люди объединяются во время трагедии, а не сидят за компьютерами и смартфонами и злорадствуют. Глава ФЗНЦ отметил, что в Европе таких людей будут считать пособниками террористов, а общество начинает их травлю.

«В нашей стране почему-то такое поведение позволительно. Мне кажется, что нужно начинать серьезный разговор с законодателями о том, чтобы подобного не было. Нужно принимать необходимые акты, чтобы отрегулировать такие моменты», — резюмирует Александр Малькевич.

Член ОП РФ и руководитель ФЗНЦ поделился, что сейчас разработан и существует пакет законодательных решений, которые отвечают современным реалиям, но некоторые депутаты этого не понимают. Именно поэтому общественности нужно открыто и честно говорить на эти темы, чтобы быть настоящими участниками гражданского общества и нести ответственность за свои поступки и слова.