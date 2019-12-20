Осташко призвал Роскомнадзор лишить джихадистскую «Новую газету» статуса СМИ

Российская либеральная пресса чересчур вольно трактует понятие «Свобода слова», а «Новая газета» и вовсе понимает под ним сотрудничество с террористами, заявил политический аналитик Руслан Осташко в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Он признался, что называет издание не иначе как «вестник джихада», ведь оно, по сути, помогает боевикам вести террористическую пропаганду по всей России. Более того, «Новая» пытается убедить читателей, что террористы — это «борцы за свободу» с собственной идеологией.

Осташко напомнил, что российский президент Владимир Путин на большой пресс-конференции, что прошла 19 декабря, четко дал понять необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом. Глава государства продолжил эту тему и на торжестве в честь Дня работников органов безопасности, где также призвал к противодействию экстремизму:

Путин на вечере в честь Дня работника органов безопасности: Терроризм – коварный и опасный враг, и борьба с ним должна продолжаться системно и решительно. Экстремизмы в любой форме – это угроза демократии, правам и свободам человека pic.twitter.com/OYyXfWZAF4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 19, 2019

Российский лидер призвал жестко пресекать любые провокации и попытки втянуть россиян, а особенно молодежь, в радикальные, экстремистские или террористические группировки и их антиобщественную деятельность.

«Поэтому, думаю, нашему Роскомнадзору пора задуматься. Прежде всего, в качестве первого шага нужно лишить "Новую газету" статуса средства массовой информации. А вторым шагом — уже думать, как появляющимся на просторах интернета их материалам с пропагандой терроризма запретить появляться в российском сегменте интернета», — отреагировал собеседник ФАН на слова президента.

Он согласен с Путиным, что решение проблем терроризма и экстремизма нельзя оттягивать. Либеральная пресса не должна прикрываться свободой слова, заметил Осташко, ведь она заканчивается там, где начинается противостояние терроризму.

«В дальнейшем нужно ставить вопрос о ее ["Новой"] конкретных авторах, которые сотрудничают с террористами и пишут материалы, посвященные пропаганде террористической деятельности и запрещенных в РФ организаций, таких как ИГИЛ*», — призвал политический аналитик.

После лишения издания статуса СМИ и его запрета в Рунете Осташко призвал поднять вопрос об уголовной ответственности авторов джихадистских статей, а также тех, кто одобрил их публикацию.

«На мой взгляд, все эти люди занимаются противозаконной деятельностью и должны понести наказание», — подытожил эксперт.

Напомним, что ранее ФАН раскрыл связь корреспондента «Новой», автора фейков о ЧВК «Вагнер» Дениса Короткова с членами «Исламского государства»*. Более того, на таких связях зарабатывают и другие сотрудники издания, например его главный редактор Дмитрий Муратов. Также выяснилось, что публикации в газете можно заказать всего за два миллиона, причем поток фейков будет регулировать лишь толщина кошелька заказчика.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещена на территории России.