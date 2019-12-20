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 ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными

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13:54   20 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Турчинов заявил, что «исконно русские земли» уместятся в Подмосковье

Турчинов заявил, что «исконно русские земли» уместятся в Подмосковье

Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов ответил на слова президента России Владимира Путина об «исконно русских землях», которые не имеют никакого отношения к Украине, однако были включены в состав УССР по решению Владимира Ленина.

Об этом российский лидер заявил накануне в ходе ежегодной большой пресс-конференции. При этом Путин отметил, что с последствиями решения Ленина передать Украинской советской социалистической республики часть исконно русских земель разбираться приходится современной России.

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил в ответ Турчинов.

Слова экс-секретаря СНБО Украины в пятницу приводит информационный портал «Цензор.Net».

Турчинов заявил, что «исконно русские земли» уместятся в Подмосковье

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Автор: Александр Люблинский
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