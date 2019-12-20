В Москве откроют около 300 елочных базаров

В столице и ее округах откроют около 300 точек продажи новогодних елей. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня в Москве открываются елочные базары. 284 точки во всех округах, в том числе в магазинах», — заявил Собянин.

Мэр столицы отметил, что в официальных местах продажи представлены ели, специально выращенные в питомниках. Собянин призвал москвичей при покупке проверять, является ли базар официальным. После праздников рекомендовано сдать купленные деревья обратно, чтобы поддержать «Елочный круговорот», сообщил мэр.