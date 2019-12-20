В Москве откроют около 300 елочных базаров
В столице и ее округах откроют около 300 точек продажи новогодних елей. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня в Москве открываются елочные базары. 284 точки во всех округах, в том числе в магазинах», — заявил Собянин.
Мэр столицы отметил, что в официальных местах продажи представлены ели, специально выращенные в питомниках. Собянин призвал москвичей при покупке проверять, является ли базар официальным. После праздников рекомендовано сдать купленные деревья обратно, чтобы поддержать «Елочный круговорот», сообщил мэр.
«Мы проводим акцию «Елочный круговорот». Деревья будут переработаны в щепу, которой можно посыпать вольеры для животных», — пояснил он.