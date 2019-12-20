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14:07   20 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

На Зеленского подал в суд посчитавший себя опозоренным Антоненко

На Зеленского подал в суд посчитавший себя опозоренным Антоненко

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко подал в суд на украинского лидера Владимир Зеленского. Речь идет о защите чести и достоинства. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил адвокат подозреваемого Святослав Жерновников.

По словам адвоката, Антоненко подал соответствующий иск не только на Зеленского, но и на главу МВД Арсена Авакова, первого замглавы Национальной полиции Евгений Коваля и генпрокурора Руслана Рябошапку. 

«В Печерский суд от Андрея Антоненко подан иск к должностным лицам, которые опорочили его репутацию», — написал Жерновников на своей странице в Facebook, выложив фотографию иска. 

По мнению Антоненко, на брифинге 12 декабря, где обсуждалось раскрытие и задержание подозреваемых по делу, которые, как считает следствие, убили Шермета; Зеленский, Аваков, Рябошапка и Коваль в ходе выступлений проявили пренебрежение к принципу презумпции невиновности, опозорив его репутацию.

В своем иске он также сообщил о «полностью разбитом принципе» неприкосновенности чести и достоинства гражданина и человека, который предусмотрен рядом статей Конституции Украины. .

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #шеремет #общество #зеленский

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