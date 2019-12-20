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 ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными

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13:41   20 Декабря 2019
Россия

Дед Мороз пообещал наколдовать снег в Петербурге на Новый год

Дед Мороз пообещал наколдовать снег в Петербурге на Новый год

Дед Мороз пообещал исполнить просьбу властей Санкт-Петербурга о снеге на Новый год. На пресс-конференции главного новогоднего волшебника России председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко попросил, чтобы в городе прошел снегопад и создал зимнее и новогоднее настроение.

«Сегодня начну колдовать и постараюсь, чтобы к Новому году самое волшебное, самое доброе настроение было», — ответил на это Дед Мороз.

Власти Петербурга рассказали, что предновогодние мероприятия в городе начинаются уже 21 декабря, в этот день Дед Мороз зажжет огни на главной елке города. Праздник начнется в 18:00, а затем на Дворцовой площади пройдет забег дедов морозов.

Константин Сухенко отметил, что именно в эти праздничные дни в преддверии одного из любимых праздников всей страны Петербургу не хватает его главного атрибута — снега.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #общество #новый год #снег #дед мороз

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