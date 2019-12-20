Дед Мороз пообещал наколдовать снег в Петербурге на Новый год

Дед Мороз пообещал исполнить просьбу властей Санкт-Петербурга о снеге на Новый год. На пресс-конференции главного новогоднего волшебника России председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко попросил, чтобы в городе прошел снегопад и создал зимнее и новогоднее настроение.

«Сегодня начну колдовать и постараюсь, чтобы к Новому году самое волшебное, самое доброе настроение было», — ответил на это Дед Мороз.

Власти Петербурга рассказали, что предновогодние мероприятия в городе начинаются уже 21 декабря, в этот день Дед Мороз зажжет огни на главной елке города. Праздник начнется в 18:00, а затем на Дворцовой площади пройдет забег дедов морозов.

Константин Сухенко отметил, что именно в эти праздничные дни в преддверии одного из любимых праздников всей страны Петербургу не хватает его главного атрибута — снега.