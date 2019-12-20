Автовладельцы считают, что проверка всех водителей на алкоголь приведет к коррупции

В Федерации автовладельцев России (ФАР) оценили инициативу МВД проверять всех водителей на наркотики и алкоголь. Проект изменений уже готов: инспекторы ГИБДД смогут проверять автомобилистов даже без видимых признаков опьянения, таких как запах, нарушение речи, неустойчивость.

Руководитель ФАР к изменениям отнесся категорически негативно. Своим мнением Максим Едрышов поделился с корреспондентом «Политики Сегодня».

«На мой взгляд совершенно плохая инициатива, потому что, отдавая полномочия сотрудникам полиции, чтобы они проверяли всех подряд водителей, это может привести к коррупции», — считает Едрышов.

Дело в том, что сейчас процедура проверки подразумевает присутствие понятых или фиксацию теста на видеокамеру. Поэтому если поставить проверку на опьянение будто наркотическое или алкогольное, на конвейер, то водитель потом не сможет доказать: был он реально пьян.

В наихудшем случае – за рулем может оказаться человек в нетрезвом состоянии, что может привести к авариям на дорогах.

Поэтому, по мнению Едрышева, проверки по пяти показателям сейчас вполне достаточно для российских водителей. Это запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица или неадекватное ситуации поведение.