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13:29   20 Декабря 2019
Россия

Ушедшему в отставку мэру Калуги предложили должность министра

Ушедшему в отставку мэру Калуги предложили должность министра

Калужская городская дума в пятницу приняла отставку мэра Дмитрий Разумовского, которому предложили занять должность замгубернатора области и министра развития цифровой экономики. Об этом заявил губернатора Калужской области Анатолий Артамонов, сообщает в пятницу ТАСС.

Артамонов в ходе внеочередного заседания сказал слова благодарности Разумовскому «за короткий, но очень яркий период» деятельности на посту городского главы. 

«Вчера вечером я предложил ему стать заместителем губернатора Калужской области, министром развития цифровой экономики Калужской области, чтобы активнее продвигать начатое ранее им направление», — сказал Артамонов.

По его словам, правительство и администрация должны сделать из Калуги самый современный и благоустроенный город страны. 

Известно, что врио главы Калуги назначен вице-губернатор Дмитрий Денисов, который приступит к своим обязанностям в новой должности с 23 декабря. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #калуга

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