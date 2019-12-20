Ушедшему в отставку мэру Калуги предложили должность министра

Калужская городская дума в пятницу приняла отставку мэра Дмитрий Разумовского, которому предложили занять должность замгубернатора области и министра развития цифровой экономики. Об этом заявил губернатора Калужской области Анатолий Артамонов, сообщает в пятницу ТАСС.

Артамонов в ходе внеочередного заседания сказал слова благодарности Разумовскому «за короткий, но очень яркий период» деятельности на посту городского главы.

«Вчера вечером я предложил ему стать заместителем губернатора Калужской области, министром развития цифровой экономики Калужской области, чтобы активнее продвигать начатое ранее им направление», — сказал Артамонов.

По его словам, правительство и администрация должны сделать из Калуги самый современный и благоустроенный город страны.

Известно, что врио главы Калуги назначен вице-губернатор Дмитрий Денисов, который приступит к своим обязанностям в новой должности с 23 декабря.