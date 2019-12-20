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13:39   20 Декабря 2019
Весь мир

Военные Сирии на двух гектарах провинции Даръа нашли и уничтожили 36 мин за минувшие сутки

Военные Сирии на двух гектарах провинции Даръа нашли и уничтожили 36 мин за минувшие сутки

Российский Центр по применению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) выпустил информационный бюллетень за последние сутки. Его опубликовали на сайте Министерства обороны России 20 декабря.

Так, за минувшие сутки в арабскую республику вернулись 1,167 тысяч беженцев из иностранных государств.

«В том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" — 415 человек (женщин — 125, детей — 212), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 752 человека (женщин — 226, детей — 384)», — уточнили в ЦПВС.

Семь беженцев уже вернулись в места постоянного проживания.

Помимо этого, инженерные подразделения сирийских вооруженных сил продолжают разминирование Дамаска и Земрина, которые находятся в провинции Даръа. Так, специалисты обнаружили 36 взрывоопасных предметов на двух гектарах территорий. Все обнаруженные бомбы были уничтожены.

Военные Сирии на двух гектарах провинции Даръа нашли и уничтожили 36 мин за минувшие сутки

Ранее ФАН выпустил серию публикаций по Сирии: «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»*, «MADE IN USA: Как США помогают "Исламскому государству"»*, «Как русские заставили ИГИЛ* бояться» и «США организовали в России сеть СМИ, распространяющих "вбросы" сирийских боевиков». Первый проект рассказал о связи боевиков с корреспондентом «Новой газеты» и автором фейков про ЧВК «Вагнера» Денисом Коротковым, второй — с США. Из третьего и четвертого материалов можно узнать, как россияне борются с террористами не только в арабской республике, но и на своей территории.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сирия #беженцы #цпвс

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