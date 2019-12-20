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13:49   20 Декабря 2019
Россия

Путин поддержал идею межпарламентских переговоров в «нормандском формате» по Украине

Путин поддержал идею межпарламентских переговоров в «нормандском формате» по Украине

Президент России Владимир Путин поддержал идею лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука провести межпарламентский диалог в «нормандском формате» по вопросам урегулирования ситуации на Украине.

«Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали», – выразил свое мнение Путин.

Путин считает, что парламентарии также поддержат такое предложение.

Подключить к вопросу о Донбассе парламенты Германии, Франции и России и Украины Медведчук предложил 20 декабря на встрече с Путиным и вице-премьером — министром финансов РФ Антоном Силуановым.

Ранее стало известно о том, что сторонам удалось согласовать дату проведения видеоконференции по вопросу обмена удерживаемых лиц, она состоится 23 декабря. Об этом Путин и президент Украины Владимир Зеленский договорились во время саммита «нормандской четверки» 9 декабря, который главы России, Украины, Германии и Франции проводят с 2014 года с целью урегулировать ситуацию на Украине.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #путин #украина #силуанов #медведчук

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