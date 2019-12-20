В ДНР работают над совместимой с российской платежной системой

В Донецкой народной республике ведется работа над созданием единой платежной системы, которая будет совместима с российскими платежными инструментами. Об этом сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Нам необходимо создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций: создание свободной зоны с полным освобождением от налогов и таможенных пошлин, простых и прозрачных правил корпоративной отчетности и управления, абсолютную конфиденциальность данных о владельцах бизнеса, а также снизить административное давление на предприятия и снять существующие бюрократические барьеры», — заявил Пушилин.

Глава ДНР отметил, что для этого необходима соответствующая разработка, а также модернизация нормативно правовых актов, которые регулируют вопросы налогообложения и таможенного законодательства.