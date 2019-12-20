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13:17   20 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

В ДНР работают над совместимой с российской платежной системой

В ДНР работают над совместимой с российской платежной системой

В Донецкой народной республике ведется работа над созданием единой платежной системы, которая будет совместима с российскими платежными инструментами. Об этом сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Нам необходимо создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций: создание свободной зоны с полным освобождением от налогов и таможенных пошлин, простых и прозрачных правил корпоративной отчетности и управления, абсолютную конфиденциальность данных о владельцах бизнеса, а также снизить административное давление на предприятия и снять существующие бюрократические барьеры», — заявил Пушилин.

Глава ДНР отметил, что для этого необходима соответствующая разработка, а также модернизация нормативно правовых актов, которые регулируют вопросы налогообложения и таможенного законодательства.

«Республика нуждается в создании альтернативной платежной системы, обладающей высокой степенью политической независимости и совместимости с российскими платежными инструментами. На данный момент разработка такого продукта практически завершена, его апробация – дело ближайшего времени», — заключил Пушилин.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #днр #платежная система

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