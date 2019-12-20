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13:31   20 Декабря 2019
Россия

Женщина пострадала в результате падения дерева в Подмосковье

Женщина пострадала в результате падения дерева в Подмосковье

Дерево рухнуло в ночь на пятницу в Сергиевом Посаде в Московской области. В результате падения дерева пострадала одна женщина.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Минздрава Московской области, отмечая, что пострадавшая женщина было доставлена в центральную районную больницу, где у нее констатировали травмы средней степени тяжести.

«Одна женщина в Сергиево-Посадской ЦРБ, состояние средней степени тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что у областного минздрава нет информации о других пострадавших или жертвах непогоды, которая обрушилась на регион накануне.

Напомним, ранее Гидрометцентр объявил в Москве штормовое предупреждение, в связи с усилением скорости ветра до опасных 19-24 метров в секунду.

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Автор: Александр Люблинский
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