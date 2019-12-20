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Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

 Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве

Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве
В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

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13:18   20 Декабря 2019
Россия

Путин заявил, что Россия будет стремиться заключить договор по газу с Киевом

Путин заявил, что Россия будет стремиться заключить договор по газу с Киевом

Москва будет стремиться заключить договору по транзиту газа с Киевом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 20 декабря, пишет ТАСС.

По данным агентства, сегодня в Санкт-Петербурге проходит встреча между первым вице-премьером — министром финансов РФ Антоном Силуановым с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Глава государства решил присоединиться к разговору. 

«Мы будем стремиться к этому, но они [условия соглашения. — ред.] должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков», — сказал президент России.

Ранее российский лидер в ходе большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину. Он подчеркнул, что Россия намерена сохранять транзит, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов. 

Вчера сообщалось, что в ходе переговоров, которые проходили в Берлине, ЕК, РФ и Украина смогли достичь принципиального соглашения по транзиту газа.

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Автор: Софья Белоцерковская
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