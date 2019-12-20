Российские эксперты отметили рост продаж презервативов перед новогодними праздниками, соответствующее исследование опубликовала компания DSM Group.

Аналитики отслеживают статистику на протяжении нескольких последних лет. Сейчас выявлена тенденция к тому, что с середины декабря россияне активно затариваются презервативами. Например, в декабре 2018 года и январе 2019 года наши соотечественники приобрели презервативов на 13,1 процента больше, чем в остальные месяцы.

В среднем за этот месяц было продано 3,073 миллиона этих средств контрацепции, передает News.ru. Всего за прошлый год россияне потратили на презервативы почти шесть с половиной миллиардов рублей.