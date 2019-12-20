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 Автовладельцы считают, что проверка всех водителей на алкоголь приведет к коррупции

Автовладельцы считают, что проверка всех водителей на алкоголь приведет к коррупции
Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

 Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве

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13:14   20 Декабря 2019
Россия

Российские эксперты отметили рост продаж презервативов перед новогодними праздниками

Российские эксперты отметили рост продаж презервативов перед новогодними праздниками

Российские эксперты отметили рост продаж презервативов перед новогодними праздниками, соответствующее исследование опубликовала компания DSM Group.

Аналитики отслеживают статистику на протяжении нескольких последних лет. Сейчас выявлена тенденция к тому, что с середины декабря россияне активно затариваются презервативами. Например, в декабре 2018 года и январе 2019 года наши соотечественники приобрели презервативов на 13,1 процента больше, чем в остальные месяцы.

В среднем за этот месяц было продано 3,073 миллиона этих средств контрацепции, передает News.ru. Всего за прошлый год россияне потратили на презервативы почти шесть с половиной миллиардов рублей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #контрацепция #презервативы

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