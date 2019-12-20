Крупнейшая выставка работа Сальвадора Дали пройдет в московском «Манеже»

В московском «Манеже» с 28 января по 25 марта следующего года пройдет крупнейшая в России выставка работа художника Сальвадора Дали под названием «Сальвадор Дали. Магическое искусство». Власти Москвы ожидают, что экспозиция станет не менее востребована, чем прошлогодняя выставка мексиканских художников Диего Риверы и Фриды Кало. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщил руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

«У нас самая посещаемая выставка была Фриды Кало и Диего Риверы на 400 тыс. посетителей, и мы планируем повторить наш успех. Но вопрос не в рекордах, это не конвейер. Эти цифры нас радуют тем, что это внимание людей к серьезному искусству», — заявил Кибовский.

В прошлом году выставка «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера» стала самым посещаемым выставочным объектом в столице. Ее посетило около 350 тысяч человек. Экспозиция, посвященная Дали, организована Музеем Фаберже, фондом «Гала-Сальвадор Дали» и культурно-историческим фондом «Связь времен».

Посетители выставки смогут увидеть работы из частных европейских собраний, а также картины из коллекции Национального музея «Центр искусств королевы Софии» и фонда «Гала-Сальвадор Дали».

«Эта выставка абсолютно уникальна, это самая полная большая выставка Дали, которая была в нашей стране вообще за всю историю. Она включает абсолютно все периоды творчества художника: с раннего периода увлечения импрессионизмом в 1910-е годы до 1980-х годов», заявил директор Музея Фаберже Владимир Воронченко.

Пространство «Манежа», на котором будет проходить выставка – это семь тысяч квадратных метров. Помимо работ художника, там также будут организованы другие арт-объекты, зона отдыха и даже два кинотеатра.