Школу керлинга откроют в Хабаровске в 2020 году

Отделение школы керлинга откроют в Хабаровске в начале 2020 года. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, в начале года в Хабаровске откроют отделение школы, а если через год-полтора сделать арену, то через год не найдется свободной минуты в расписании, чтобы поиграть в керлинг.

Развивать керлинг на Дальнем Востоке «придется с нуля», продолжил он. Федерация керлинга РФ готова помогать регионам, в том числе и с оборудованием. В Хабаровск уже привезли часть необходимого снаряжения. Во Владивостоке уже строят керлинг-центр.

«Мы планируем, что должна быть школа в Комсомольске-на-Амуре. Сейчас идут переговоры, думаем, интересно будет», — добавил Свищев.

Керлинг-центр в Хабаровске посетят китайские туристы и спортсмены, так как русская школа керлинга в Китае популярна. В перспективе на Дальнем Востоке создадут базу для адаптации российских спортсменов, которые выезжают на соревнования в другие страны.