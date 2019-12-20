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13:10   20 Декабря 2019
Россия

Школу керлинга откроют в Хабаровске в 2020 году

Школу керлинга откроют в Хабаровске в 2020 году

Отделение школы керлинга откроют в Хабаровске в начале 2020 года. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, в начале года в Хабаровске откроют отделение школы, а если через год-полтора сделать арену, то через год не найдется свободной минуты в расписании, чтобы поиграть в керлинг.

«Все будет занято​​​. Вид спорта очень популярный», — объяснил Свищев.

Развивать керлинг на Дальнем Востоке «придется с нуля», продолжил он. Федерация керлинга РФ готова помогать регионам, в том числе и с оборудованием. В Хабаровск уже привезли часть необходимого снаряжения. Во Владивостоке уже строят керлинг-центр.

«Мы планируем, что должна быть школа в Комсомольске-на-Амуре. Сейчас идут переговоры, думаем, интересно будет», — добавил Свищев.

Керлинг-центр в Хабаровске посетят китайские туристы и спортсмены, так как русская школа керлинга в Китае популярна. В перспективе на Дальнем Востоке создадут базу для адаптации российских спортсменов, которые выезжают на соревнования в другие страны.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #хабаровск #школа #керлинг

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