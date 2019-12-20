Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными

ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными

 Автовладельцы считают, что проверка всех водителей на алкоголь приведет к коррупции

Автовладельцы считают, что проверка всех водителей на алкоголь приведет к коррупции
Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

 Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве

Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве
В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

 Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов

Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов
ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными

ФРГ назвала санкции США против «Северного потока – 2» непонятными

 Автовладельцы считают, что проверка всех водителей на алкоголь приведет к коррупции

Автовладельцы считают, что проверка всех водителей на алкоголь приведет к коррупции
Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

Игорные заведения Украины должны прекратить работу 20 декабря

 Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве

Путин констатировал о невыполнении многих пунктов по соглашению о Союзном государстве
В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

В Германии приветствуют договоренности по газу в Берлине

 Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов

Сеул назвал прогрессом снятие Японией ограничений на экспорт фоторезистов
13:19   20 Декабря 2019
Россия

Жители Ленобласти могут получить елку на Новый год бесплатно

Жители Ленобласти могут получить елку на Новый год бесплатно

Бесплатным бывает не только сыр в мышеловке, но и елки в Ленинградской области. Так, в Рослесхозе 20 декабря рассказали, что жители региона могут получить в местных лесничествах новогоднее дерево абсолютно задаром.

Такая акция продлится до 10 января, однако существуют ограничения: один человек может получить только одну елку, причем ее высота не должна превышать трех метров. К тому же, сделка будет задокументирована договором купли-продажи с нулевой ставкой.

В Рослесхозе добавили, что в других регионах за рождественскую красавицу все же придется заплатить. Например, в Тверской области стоимость елки находится в пределах 14–140 рублей, а в Свердловской — от 47 до 288 рублей. Все зависит от высоты дерева.

Жители Ленобласти могут получить елку на Новый год бесплатно

«Некоторые субъекты Российской Федерации предоставляют возможность не просто приобрести елку, но и самому срубить ее на основании договора купли-продажи лесных насаждений», — добавили в службе.

Вместе с тем, этот регламент не распространяется на оптовую закупку деревьев. Ранее «Политика сегодня» пыталась выяснить, какая елка лучше — настоящая или искусственная.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#ленобласть #елка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...