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13:01   20 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Обыск одесского телеканала «Думская TV» сотрудниками НАБУ попал на видео

Обыск одесского телеканала «Думская TV» сотрудниками НАБУ попал на видео

Сотрудники НАБУ проводят обыск в офисе одесского телеканала «Думская TV», журналисты СМИ назвали такие действия давлением на свободу слова. Об этом стало известно в пятницу, 20 декабря. 

Телеканал опубликовал на своем сайте сообщение, где сказано, что НАБУ обыскивает помещение на улице Канатной. Обыск начался около 9:30 по местному времени. 

«Работников телеканала не пускают на рабочие места, толкают, хватают за руки и не дают снимать происходящее. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала», — сказано в сообщении.

Согласно предварительным данным, у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания, именно с этим связан обыск. Однако руководство телеканала назвало обыски политически мотивированными, отметив, что такие действия являются давление на свободу слова в СМИ.

Телеканалом «Думская TV» владеет первый заместитель председателя «Европейской Солидарности» в Одесской области Михаил Шмушкович.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
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