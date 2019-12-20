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13:04   20 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

СБУ расследует уголовное дело в отношении Жириновского

СБУ расследует уголовное дело в отношении Жириновского

Депутат Государственной думы Жириновский является фигурантом уголовного дела, которое с 2017 года расследует Служба безопасности Украины (СБУ).

Об этом в пятницу сообщил Алексей Гончаренко – депутат Верховной рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Пришел ответ из Службы безопасности Украины на мое заявление <...> Уже открыто уголовное дело, и его подозревают в совершении правонарушений по двум статьям», - написал Гончаренко на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом депутат прикрепил к записи копию ответа СБУ на его запрос, из которого следует, что дело в отношении Жириновского В.В. было возбуждено 10 октября 2017 года.

Уголовное дело, уточнил Гончаренко, расследуется по двум статьям: «Посягательство на территориальную целостность Украины» и «Финансирование действия, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захвата государственной власти, изменение границ территорий или государственных границ Украины».

 

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Автор: Александр Люблинский
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