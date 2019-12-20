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Японский министр торговли надеется в ближайшем будущем приехать в Россию

Японский министр торговли надеется в ближайшем будущем приехать в Россию

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10:12   20 Декабря 2019
Весь мир

Японский министр торговли надеется в ближайшем будущем приехать в Россию

Японский министр торговли надеется в ближайшем будущем приехать в Россию

Японский министр торговли, экономики и промышленности Хироси Кадзияма надеется в ближайшем будущем приехать в Россию с официальным визитом. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Кадзиямы, он бы хотел посетить Россию в самое ближайшее время и провести переговоры на тему сотрудничества Москвы и Токио. Как отметил японский чиновник, именно тесное взаимодействие министров и стало двигателем прогресса в отношениях России и Японии.

«Хотелось бы сохранить эту хорошую тенденцию вместе со всеми моими партнерами российской стороны, прежде всего — министром экономического развития Максимом Орешкиным», — подчеркнул Хироси Кадзияма.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #япония #политика

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