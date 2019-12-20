Конгресс США повысил возраст продажи сигарет

Американский Конгресс принял решение повысить минимальный возраст для покупки табачных изделий и электронных сигарет до 21 года, сообщил Wall Street Journal 20 декабря.

Отмечается, что предложение уже отражено в новом государственном бюджете, который Сенат принял накануне. Кроме этого, идею поддержали крупнейшие табачные организации и основной производитель электронных сигарет. «За» выступает и сам президент Штатов Дональд Трамп.

Запрет вступит в сиду после того, как на законе оставит свою подпись американский глава.

По сути, документ уравнивает сигареты и алкоголь. В целом, федеральное законодательство позволяет продавать и покупать электронную и обычную «табачку» лицам, старше 18 лет. Однако в некоторых штатах возраст повысили до 21 года, например, в Техасе, Нью-Йорке и Калифорнии.