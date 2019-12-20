Москва стала городом-рекордсменом по количеству лжеминирований за один день, передает «Интерфакс». Только за 19 декабря из-за сообщений о минированиях проверили не менее одной тысячи учреждений, эвакуировали свыше 170 тысяч человек.

Большая часть «заминированных» зданий приходится на школы и детские сады. Кроме того, об угрозе взрыва сообщали в 20 поликлиник и больниц, 12 судов, 250 станций столичных подземок и несколько аэропортов.

Предыдущий рекорд в Москве установили 10 декабря, когда в столице проверили порядка 400 зданий и эвакуировали свыше 120 тысяч человек. При этом ни тогда, ни сейчас ни одно из сообщений о минированиях не подтвердилось.

Накануне волна лжеминирований прошла по Дальнему Востоку. В Биробиджане воспитательница детского сада скончалась во время эвакуации после сообщения о бомбе.