Полиция Челябинска разыскивает 12-летнего мальчика, уехавшего из школы на маршрутке домой, но так и не вернувшегося к родителям.

Мать мальчика обратилась в полицию днем в четверг, 19 декабря, когда ребенок не вернулся из школы. После занятий мальчик сел в маршрутное такси и позвонил маме, после этого на связь он не выходил, куда он направился, никто не видел.

Поисками ребенка занимаются родственники мальчика, сотрудники полиции, а также участники поискового отряда «Легион Спас». Ребенка не могут найти более суток.