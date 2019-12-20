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9:29   20 Декабря 2019
Россия

Полиция Челябинска разыскивает 12-летнего мальчика, уехавшего из школы на маршрутке

Полиция Челябинска разыскивает 12-летнего мальчика, уехавшего из школы на маршрутке

Полиция Челябинска разыскивает 12-летнего мальчика, уехавшего из школы на маршрутке домой, но так и не вернувшегося к родителям.

Мать мальчика обратилась в полицию днем в четверг, 19 декабря, когда ребенок не вернулся из школы. После занятий мальчик сел в маршрутное такси и позвонил маме, после этого на связь он не выходил, куда он направился, никто не видел.

Поисками ребенка занимаются родственники мальчика, сотрудники полиции, а также участники поискового отряда «Легион Спас». Ребенка не могут найти более суток.

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Автор: Ольга Воскресенская
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