Военнослужащие из России провели первую гуманитарную акцию в городе Эт-Табка, сирийская провинция Ракка. Об этом сообщили в Центре по применению враждующих сторон (ЦПВС) 20 декабря.

Первая партия помощи включила в себя порядка тысячи продовольственных наборов, общий вес которых достигает пяти тонн. Как рассказал местный житель Хсин Халаф Али, до военного противостояния горожане жили в достатке. Продукты раньше были доступны, а люди хорошо зарабатывали и выращивали пшеницу.

«Когда началась война, люди разорились. Разрушены элеваторы, уничтожена техника — у нас ничего нет», — добавил он.

До начала конфликта население Эт-Табки составляло около 100 тысяч человек, сейчас же его численность уменьшилась более чем вдвое. Авиаудары международной коалиции во главе с США разрушили инфраструктуру населенного пункта. Более того, здесь скрывается ряд членов террористических организаций.

Ранее ФАН выпустил серию публикаций по Сирии: «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»*, «MADE IN USA: Как США помогают "Исламскому государству"»*, «Как русские заставили ИГИЛ* бояться» и «США организовали в России сеть СМИ, распространяющих "вбросы" сирийских боевиков». Первый проект рассказал о связи боевиков с корреспондентом «Новой газеты» и автором фейков про ЧВК «Вагнера» Денисом Коротковым, второй — с США. Из третьего и четвертого материалов можно узнать, как россияне борются с террористами не только в арабской республике, но и на своей территории.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.