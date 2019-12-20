29-летний житель Москвы получил три огнестрельных ранения около фитнес-клуба, передает московская полиция.

Инцидент произошел днем в минувший четверг, 19 декабря, на юго-востоке столицы на улице Братиславской. Полицейские выяснили, что после стрельбы у местного фитнес-клуба пострадал один человек. Мужчина получил три огнестрельных ранения в область ягодиц, колена и бедра. Сейчас потерпевший госпитализирован.

По факту случившегося заведено уголовное дело, в обстоятельствах инцидента предстоит разобраться сотрудникам полиции.

Напомним, накануне вечером в Москве преступник-одиночка открыл стрельбу около здания ФСБ, погиб один сотрудник ведомства, еще пятеро ранены. Стрелка удалось нейтрализовать.