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9:12   20 Декабря 2019
Россия

Житель Москвы получил три огнестрельных ранения около фитнес-клуба

Житель Москвы получил три огнестрельных ранения около фитнес-клуба

29-летний житель Москвы получил три огнестрельных ранения около фитнес-клуба, передает московская полиция.

Инцидент произошел днем в минувший четверг, 19 декабря, на юго-востоке столицы на улице Братиславской. Полицейские выяснили, что после стрельбы у местного фитнес-клуба пострадал один человек. Мужчина получил три огнестрельных ранения в область ягодиц, колена и бедра. Сейчас потерпевший госпитализирован.

По факту случившегося заведено уголовное дело, в обстоятельствах инцидента предстоит разобраться сотрудникам полиции.

Напомним, накануне вечером в Москве преступник-одиночка открыл стрельбу около здания ФСБ, погиб один сотрудник ведомства, еще пятеро ранены. Стрелка удалось нейтрализовать.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #происшествия #стрельба #чп

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