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9:08   20 Декабря 2019
Россия

Курдов-радикалов обвиняют во взрыве с погибшими в сирийской Хасаке

Курдов-радикалов обвиняют во взрыве с погибшими в сирийской Хасаке

Взрыв прогремел в сирийском городе Тель-Халаф на севере провинции Хасака, в его организации подозревают курдов-радикалов, пишет «Федеральное агентство новостей» в сводке событий 20 декабря. Детонация унесла жизни пяти людей, а также ранила еще 11 человек.

В районе населенного пункта Меркада неизвестные напали на один из КПП «Демократических сил Сирии» (SDF). Как сообщило агентство Al Nour, были застрелены двое курдских боевиков. Стрелявшие были на мотоциклах.

Помимо этого, российско-турецкий конвой продолжает патрулирование территорий вдоль границы. Согласно данным российского министерства обороны, в районе 10.00 по местному времени специалисты вышли из Дейруна-Аги и направились в западную сторону. В колонне находятся российские «Тигры» и БТР-80, турецкие бронемашины «Kirpi». С воздуха солдат прикрывают Воздушно-космические силы России.

Курдов-радикалов обвиняют во взрыве с погибшими в сирийской Хасаке

Ранее ФАН выпустил серию публикаций по Сирии: «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»*, «MADE IN USA: Как США помогают "Исламскому государству"»*, «Как русские заставили ИГИЛ* бояться» и «США организовали в России сеть СМИ, распространяющих "вбросы" сирийских боевиков». Первый проект рассказал о связи боевиков с корреспондентом «Новой газеты» и автором фейков про ЧВК «Вагнера» Денисом Коротковым, второй — с США. Из третьего и четвертого материалов можно узнать, как россияне борются с террористами не только в арабской республике, но и на своей территории.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
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