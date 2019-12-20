Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в Сербии можно чувствовать себя как дома. Об этом он рассказал в интервью сербскому изданию «Српски телеграф».

По словам главы МИД России, главное в Сербии — это люди, которые очень гостеприимны и радушно принимают всех приезжающих. Как отметил Лавров, именно сербское гостеприимство оставляет самое приятное и яркое впечатление от визита в страну.

«Наши два действительно братских народа объединяют общие культурно-цивилизационные корни, духовное родство, самые теплые чувства дружбы и симпатии», — резюмировал Сергей Лавров.

Всем жителям Сербии глава российского внешнеполитического ведомства пожелал в новом году здоровья, благополучия и мира.