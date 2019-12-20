Лавров не увидел предпосылок для придания динамики урегулированию в Косове

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Ларов прокомментировал урегулирование ситуации в Косове. Он дал интервью сербской газете Srpski Telegraf 20 декабря.

«В настоящее время, на наш взгляд, предпосылок придания новой динамики косовскому урегулированию не просматривается», — указал дипломат.

По его словам, в Косове продолжается борьба за власть, а также предвыборный хаос.

«Посреднический потенциал Евросоюза в значительной степени девальвирован. Повлиять на косоваров, принудив их проявить разумный конструктивный подход к переговорам с Сербией, ЕС, судя по всему, пока не в состоянии», — считает министр.

Столица частично признанной республики с 2013 года попросту саботирует взятые обязательства, касающиеся создание Сообщества сербских муниципалитетов Косова. Кроме этого, сохраняются и антисербские пошлины на товары.